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Haber Giriş: 15.06.2021 - 12:18 | Son Güncelleme:

Bahtiyar Akçay olayında son dakika... Bahtiyar Akçay'ın cesedi kuyuya atılmış halde bulundu

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Bahtiyar Akçay olayında son dakika... Bahtiyar Akçay'ın cesedi kuyuya atılmış halde bulundu

19 gündür kayıp olarak aranan Bahtiyar Akçay olayında son dakika gelişmesini Müge Anlı aktardı. Bahtiyar Akçay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Talihsiz adamın ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bahtiyar Akçay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı ortaya çıktı. 19 gündür kayıp olan Bahtiyar Akçay'ın cesedi yakın arkadaşının çalıştığı halı yıkama fabrikasının arkasındaki bahçede bulundu. Kuyuya atılıp üstüne beton döküldüğünü öğrenen Bahtiyar Akçay'ın kızı gözyaşlarına boğuldu. 

MÜGE ANLI'YA KONUŞMUŞTU

Bahtiyar Akçay'ın ölümünde baş şüpheli olarak gösterilen Nadir bey, Bahtiyar Bey'i en son Cuma günü gördüğünü, kendisinin çalıştığı şirkete geldiğini, zaten önceden de Bahtiyar Bey ile tanıştıklarını, emekli olduktan sonra Bahtiyar Bey'in eşi ile beraber Giresun'a taşındığını söyledi. Nadir Bey, Bahtiyar Bey'in kendisinin aracını alıp Sultançiftliği'nde bir galericiye gittiğini, geç kaldığını hatta aradığını, kusura bakma araca baktırdık dediğini ve akşama doğru 4-5 gibi geldiğini dile getirdi. Nadir Bey, Bahtiyar Bey gelince yemek yediklerini, sonra çay içerlerken Bahtiyar Bey'e 2-3 defa telefon geldiğini, kendi yanında konuşmayıp dışarıda konuştuğunu sonra da çıkıp gittiğini söyledi.

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