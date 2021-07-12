Bahşiş uğruna çekyat oyunu

Çocuklar bahşişlerini aldıktan sonra yolu açtı. Öğretmenevi kavşağında ilerleyen gelin otomobilinin önünü kesen bir çocuk ise sürücünün tepkisine aldırış etmedi. Aracın önünde bahşiş almayı bekleyen çocuk, çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine yoldan çekildi. Gelin otomobilinden bahşiş kapabilmek uğruna akan trafikte hayatlarını tehlikeye atan çocuklar, gün boyu geçecek konvoyları bekliyor.



’BİR ÇÖZÜM ŞART’



Oğlunun düğün töreninde bahşiş kapma yarışına giren çocuklara harçlıklarını veren Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yılmaz Aksoy, “Oğlumu evlendirdim, güzel bir düğün oldu. Bahşiş toplayan çocuklara harçlık vermek benim hoşuma gidiyor. Ancak çocuklar canlarını tehlikeye atıyor. Özellikle bazı düğün sahipleri de çocuklara bahşiş vermemek için araçlarını kontrolsüz sürerek çocukların can güvenliğini tehlikeye sokuyor. Bunun bir şekilde çözümlenmesi lazım. Birkaç zarf verip kurtulmaya çalışıyoruz” dedi.

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