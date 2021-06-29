Bahşiş dehşeti

Sivas’ın Karşıyaka Mahallesi’nde geçen cumartesi günü, Emin Erörer (17), Emre Karaca (16) ve Muhammed Demirel (15) bahşiş almak için bölgedeki bir düğün salonundan çıkan konvoyun önünü kesti. Konvoydaki araçlarda bulunanlar, gençlere tepki gösterdi. Araçlardan inen kalabalık, gençlere saldırdı. Arkadaşlarını görüp yanlarına giden Oğuzhan Sefa Koç (17) da grubun saldırısına uğradı. Koç, başına ve yüzüne aldığı darbelerle baygınlık geçirdi. Oğuzhan Sefa Koç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erörer, Karaca ve Demirel de hastaneden darp raporu aldı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayın ardından Koç ve arkadaşları, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşananları anlatan Oğuzhan Sefa Koç, “Arkadaşlarımı gördüm yanlarına gittim. Gelin arabasının önünü kestiklerini ve saldırıya uğradıklarını söyledi. Daha sonra video çekmek isterken, yeniden araçlardan inip saldırmaya başladılar. Gözlerimi ambulansta açtım” dedi.

‘HEPİNİZİ İÇERİYE ATARIM’

Emin Erörer ise “Birisi ‘Ben Emniyet amiriyim’ diyerek uzaktan bize cüzdanını gösterdi. Bize ‘Hepinizi içeriye atarım’ diyerek argo kelimeler konuştu. Sonra arabalardan kalabalık indi. Bize küfredip, tehdit ettiler” diye konuştu.

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