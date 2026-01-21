Bahriyeli sefere çıktı

Haberin Devamı

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti bünyesinde NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı, Çıkarma Kuvveti Komutanlığı karargâhları ile TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, amfibi çıkarma araçları, 1 amfibi deniz piyade taburu, 9 genel maksat ve taarruz helikopteri, 3 Bayraktar TB-3 SİHA ve toplam 1500 personelle görev yapacak. Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, 23 Nisan’da ülkeye dönecek.

FOÇA’DAN İSPANYA’YA

İzmir Foça Deniz Üs Komutanlığı’ndaki törende konuşan Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti’nin yerli ve milli imkânlarla inşa edilmiş gemilerden oluştuğunu, disiplini ve eğitim seviyesiyle Deniz Kuvvetleri personelinin NATO’da emsal olarak gösterildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bünyesindeki SİHA ve helikopterlerden oluşan hava gücüyle Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti alan dışı harekât kabiliyetlerimizi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası görevlerindeki etkinliğini, savunma sanayimizin etkinliğini ve caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyacak, iştirak edilecek tatbikatların yanı sıra iştirak edilecek liman ziyaretleri ve geçiş eğitimleriyle donanmamızın gücünü, etki sahamızın büyüklüğünü kırılgan ve değişken uluslararası ortamda güçlü bir şekilde yansıtacaktır.”

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican’ın Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız’a ayrılış raporunu vermesinin ardından görev grubu personeli bando eşliğinde tören alanından gemilere geçti. Sırasıyla TCG Kınalıada, TCG İstanbul, TCG Derya ve TCG Anadolu Foça Deniz Üs Komutanlığı’ndan ayrıldı.

13 ÜLKEDE GÖREV

Görev kuvveti, 20 Ocak-23 Nisan 2026 tarihlerinde Akdeniz, Biskay Körfezi, Manş Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Adriyatik Denizi’nde çeşitli tatbikatlara katılırken İspanya, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, Portekiz, Cezayir, İtalya, Tunus, Arnavutluk, Hırvatistan, Libya ve Mısır’da belirlenen limanlarda Türk savunma sanayi ürünlerini sergileyecek.

HEM HÜZÜN HEM GURUR

- Göreve katılacak askerler ile aileleri de hüzün ve gururu bir arada yaşadı. Oğlunu uğurlayan Nur Hayat Kahramanoğlu, “Ben alışkınım eşim de denizciydi benim. Onu bekliyordum. Şimdi oğlumu bekleyeceğim. Hayırlısıyla gitsin gelsinler inşallah. Gurur duyuyoruz” diye konuştu. Damadını göreve uğurlamaya gelen Ayşe Güngör de gururlu olduklarını belirterek görevin millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Oğlunu uğurlayan Yılmaz Kaplan ise oğlunun daha önce Suriye ve Libya’da da görev yaptığını, onunla gurur duyduğunu kaydetti.

MİLLİ FİLO

