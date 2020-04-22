MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı
GeriGündem Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 10:02,Son Güncelleme:

Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Bahreyn'den tahliye edilen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. Bahreyn'de bulunan 62 Türk vatandaşı da tahliye kapsamında THY'ye ait uçakla sabah saatlerinde Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanı'na inen vatandaşlar, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından otobüslere bindi. Yolcular daha sonra ateş ölçümleri yapılarak girdikleri Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ümmü Gülsüm Yurdu'nda 14 gün süreyle karantinaya alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle