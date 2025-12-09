Bahis ve şikeden tutuklandılar

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın futbolda bahis, şike soruşturması kapsamında 5 Aralık günü ikinci operasyon düzenlenmiş ve 46 isim hakkında ‘6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet’ suçundan gözaltı kararı verilmişti. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emir Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Adana Demirspor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük’ün bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

39 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

4 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi. 2 şüpheli hakkındaki yakalama işlemleri ise devam ediyor. Dün, gözaltı süresinin 3’üncü gününde 39 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Şüphelilerin ifadeleri için 19 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

20 TUTUKLAMA 19 ADLİ KONTROL

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Murat Sancak, Metehan Baltacı, Ahmet Okatan, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya tutuklandı. Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya, Zorbay Küçük, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin, Yücel Gürol ise ‘karakola imza atma’ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

197 FUTBOLCU PFDK’DA

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel kulüplerin A Takım listelerinde yer alan 197 amatör oyuncuyu daha PFDK’ya sevk etti. Futbolcular içerisinde Süper Lig oyuncuları yer almıyor.

SUÇLAMALAR

* Savcılık, Metehan Balcı’nın arasında olduğu 27 futbolcunun kendi takımlarının maçına bahis oynadıklarını tespit ettiğini açıkladı.

* Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emir Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile 2 antrenörün ise 28 Nisan 2024’te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye çalıştıklarına yönelik tespitlerde bulunulduğu öne sürüldü.

* 24 Aralık 2023’te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik 1’i futbolcu 6 kişinin anlaşma yaptığının tespit edildiği belirtildi.

* Adana Demirspor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük’ün ise banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemleri olduğu iddia edildi.

* Murat Sancak hakkında alınan MASAK raporunda, 2017 ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 1157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 TL tutarlı para transferi aldığı, 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 TL tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğunun tespit edildiği anlatıldı.