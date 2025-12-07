×
Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 14:50

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli arasında yer alan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "futbolda bahis" soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alınan, Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile eski hakem ve halen spor yorumculuğu yapan Ahmet Çakar'ın da aralarında bulunduğu 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çakar'ın kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine kalp krizi şüphesiyle Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. 

Çakar'ın hastanede çekilen EKG'sinin temiz çıktığı, detaylı tetkiklerinin ise sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

