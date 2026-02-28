Bahis soruşturmasında 17 yıl hapis istendi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘futbolda bahis ve şike’ soruşturması kapsamında haklarında soruşturma yürüttüğü 6 hakem, 1 TFF yetkilisi, 26 futbolcu ve Mert Hakan Yandaş’ın kupon yaptırdığı FB Kongre üyesiyle birlikte 34 şüpheli hakkında tek tek iddianame hazırladı. Haklarında iddianame hazırlananlar arasında bulunan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Kongre üyesi Ersen Dikmen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025’te tutuklanmıştı.

DOLANDIRICILIK VE ŞİKE

23 yaşındaki Metehan Baltacı hakkında hazırlanan iddianamede genç oyuncunun ‘bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ile ‘şike ve teşvik primi’ suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 31 yaşındaki Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre üyesi Ersen Dikmen hakkında hazırlanan iddianamede ise ‘nitelikli dolandırıcılık’ ile ‘şike ve teşvik primi’ suçlarından 4’er yıldan 17’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianameler değerlendirilmek üzere İstanbul 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Haberin Devamı

YANDAŞ’TAN DİKMEN’E 4.4 MİLYON TL

İddianamede, tutuklu futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın suç tarihinde bahis oynamak için Ersen Dikmen’i aracı olarak kullandığı öne sürüldü. MASAK raporuna göre Yandaş’ın 4 Aralık 2021 ile 26 Ekim 2025 tarihleri arasında Dikmen’e toplam 4 milyon 453 bin 62 lira gönderdiği, Dikmen’in ise bu paraları yasal bahis platformlarına aktardığı tespit edildi. Dikmen’in bahis hesaplarında 2021-2025 yılları arasında yüzlerce kupon yaptığı, Fenerbahçe’nin lehine ve aleyhine bahis oynadığı tespit edildi. Sadece bir platformda 182, diğerlerinde ise 93 ve 136 adet Fenerbahçe maçına ilişkin bahis kuponu bulunduğu belirtildi. HTS kayıtları ve dijital materyal incelemelerinde, iki şüpheli arasında yoğun iletişim trafiği olduğu, para transferlerine ilişkin dekontlar ve bahis kuponlarına dair yazışmaların tespit edildiği aktarıldı. Bazı mesaj içeriklerinde Yandaş adına kupon yapıldığına ve ortak bahis oynandığına dair değerlendirmelere yer verildi.

Haberin Devamı

HAKEMLERE DE İDDİANAME

Haklarında iddianame düzenlenen diğer isimler şöyle: Hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram, Baran Karaman; futbolcular Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Orkun Özdemir, Alassane Ndao, Abdurrahman Bayram, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karakaş, Tufan Kelleci ve TFF Yetkilisi Buğra Cem İmamoğulları.