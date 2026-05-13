Bahis sitelerini avladılar

Yerli ve milli olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan AVCI programıyla internet ağlarını tarayan emniyet ekipleri, 600 bin mesaj üzerinden şüphelilerin kimliklerini, adreslerini ve IBAN üzerinden gelen parayı kontrol etmek için kullandıkları finans evlerini tespit etti.

5 BİN 151 İLLEGAL SİTE KAPATILDI

Yasadışı bahis ve kumar oynanan ve oynatılan yerleri tek tek belirleyen emniyet ekipleri, İstanbul merkezli 35 ilde dün gece düzenlenen eşzamanlı operasyonda 108 şüpheliyi yakaladı. ‘AVCI’ isimli yapay zekâ programı üzerinden yapılan çalışmaların devamında, yasadışı bahis ve kumar oynatıldığı ve kumara teşvik edici reklamların yapıldığı belirlenen 5 bin 151 internet sitesi erişime engellenerek kapatıldı.