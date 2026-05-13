×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bahis sitelerini avladılar

Güncelleme Tarihi:

#Yasadışı Bahis#AVCI Sistemi#Yapay Zeka
Bahis sitelerini avladılar
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, yapay zekâ destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi’ni (AVCI) kullanarak 600 bin mesajı inceledi.

Haberin Devamı

Yerli ve milli olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan AVCI programıyla internet ağlarını tarayan emniyet ekipleri, 600 bin mesaj üzerinden şüphelilerin kimliklerini, adreslerini ve IBAN üzerinden gelen parayı kontrol etmek için kullandıkları finans evlerini tespit etti.

5 BİN 151 İLLEGAL SİTE KAPATILDI

Yasadışı bahis ve kumar oynanan ve oynatılan yerleri tek tek belirleyen emniyet ekipleri, İstanbul merkezli 35 ilde dün gece düzenlenen eşzamanlı operasyonda 108 şüpheliyi yakaladı. ‘AVCI’ isimli yapay zekâ programı üzerinden yapılan çalışmaların devamında, yasadışı bahis ve kumar oynatıldığı ve kumara teşvik edici reklamların yapıldığı belirlenen 5 bin 151 internet sitesi erişime engellenerek kapatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasadışı Bahis#AVCI Sistemi#Yapay Zeka

BAKMADAN GEÇME!