Bahis şebekesine operasyon! Çok sayıda gözaltı...Günlük kazançları dudak uçuklattı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Bahis#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 11:03

Adana merkezli 3 ilde yapılan yasadışı bahis operasyonunda 9'u kadın 33 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin günlük kazancının 24 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sanal Devriye'de yasadışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana merkezli Kocaeli ve Malatya'da bağlantılı yasadışı bahis şebekesi belirlendi. Polis şüphelilerin yurt dışı bahis oynatan siteleri satın alıp Türkiye'de bu siteler üzerinden bahis oynattığını tespit etti. Ayrıca şüphelilerin yasadışı bahisten kazanılan paraların farklı hesaplara aktarılması için çok sayıda hesap satın aldığı, hesap sahiplerine de ortalama aylık 50 bin lira para verdiği tespit edildi. Bu bilgiler üzerine 3 gün önce Adana, Kocaeli ve Malatya'da şafak vakti operasyon yapan polis 9'u kadın 33 şüpheliyi gözaltına aldı.

"GÜNLÜK 24 MİLYON LİRA HESAP HAREKETLİLİĞİ BELİRLENDİ"

Polis operasyon sırasında evlerde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyale el koydu. El konulan materyallerde yapılan incelemede şüphelilerin hesap hareketliliğinin günlük 24 milyon lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin günlük 24 milyon lirayı kripto paraya çevirip, yurt dışına aktardığı da ortaya çıkarıldı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

