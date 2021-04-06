Bahis dolandırıcılarına dikkat! Mağdurlar her geçen gün artıyor…

Yasa dışı bahis dolandırıcıları ve mağdurlar her geçen gün artıyor. Sosyal medyada sözde güvenilir olan sayfalarda yapılan paylaşımlar ve tanınmış kişilerin yaptığı reklamlarla daha çok kişi bu batağa düşüyor.

İNSANLARI NASIL DOLANDIRIYORLAR?

Bahis dolandırıcıları pek çok farklı yöntem kullanıyor ama en çok başvurulan iki yol var. Bunlardan ilki parayla satılan kuponlar. Burada dolandırıcılar şikeli maçlar olduğunu ve kesin kazandıracağını iddia ettikleri kuponları satıyor. Satın alan kişi yasal bir bahis sitesine kuponu girdiğinde korkulan oluyor ve kupon geçersiz çıkıyor. Kişi dolandırıldığını anladığı esnada dolandırıcılar tüm hesapları kapatıyor ve sırra kadem basıyor.

Bu dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntem. Ancak kupona para vermekte biraz çekingen davranan kişiler için bir yöntem daha var: Parasız verilen kuponlar. Dolandırıcılar mağdurlara ücret talep etmeden bir kupon atıyor ve kazandıktan sonra ödemeyi yapacaklarını söylüyor. Bunun sonucunda mağdur yasal bir bahis sitesine kuponu giriyor ama geçersiz çıkıyor. Buraya kadar hiçbir sorun ve kayıp yok ancak dolandırıcılık tam da burada başlıyor.

Mağdur hemen panikle dolandırıcılara kuponun geçersiz olduğunu söylüyor ve onlar da kendilerinin hazırladığı sahte bir sayfaya yönlendirme yapıp kuponu buradan oynamasını söylüyor. Kupon oynandıktan bir süre sonra mağdura bir e-posta yoluyla kuponun tuttuğu, paranın gönderilmesi için banka hesaplarının gönderilmesi gerektiği bildiriliyor. Ardından bir e-posta daha geliyor ve parayı çekmek için belirli bir ödeme yapılması gerektiği söyleniyor.

Bu noktada kazandığına inanan ve büyük bir sevinç yaşayan mağdur, dediklerini harfiyen uyguladıktan sonra dolandırıcıların ağına tamamen düşmüş oluyor. Ardından çok gerçekçi şekilde hazırlanmış dekontlar mağdura gönderiliyor. Günlerce bekledikten sonra para hesaba yatmayınca haliyle mağdur dolandırıcılara ulaşmak istiyor ve biraz şanslı ise ulaşmayı başarıyor.

Her şeyi düşünen dolandırıcılar bu kısım için de bir plan hazırlıyor. Mağdur daha hakkını arayamadan yasa dışı bahis oynadığının saptandığına dair yine çok gerçekçi hazırlanmış ve savcılıktan gönderilmiş gibi görünen bir e-posta geliyor. Bu aşamada genel olarak mağdurlar dava açılması korkusuyla susmayı ve giden parasına yanmayı tercih ediyor. Çok nadir de olsa yasal yollara başvuranlar da olabiliyor.

Yani bir kere işin içine girildi mi yakayı kurtarmak pek de kolay değil, dolandırıcılar cebinizdeki paraya göz dikiyor ve bir şekilde alıyor.

ÖNCELİKLE GÜVEN KAZANIYORLAR

İlk denemesinde büyük bir yıkıma uğrayanların yanında bir de gerçekten kazananlar var ki bu da dolandırıcıların kullandığı bir yöntem. Mağdurlara öncelikle düşük kazançlar sağlayan birkaç kupon veriyorlar. Bu kuponlar için de diğer dolandırıcılık yöntemlerinde olduğu gibi kendi kurdukları sahte sitelere yönlendiriyorlar. Kuponlar karşılığında mağdurun kazandığını sandığı küçük ücretleri de yatırıyorlar. Gerçekten kazandığını gören mağdur, çok daha büyük paraları ortaya koyuyor. Yetmezmiş gibi çevresine de bu sayfaları öneriyor ve çok daha fazla kişinin mağduriyetine sebep oluyor.

Göz boyamak için birkaç kez para kazanmanızı sağlayan dolandırıcılar mağdurlardan çok daha fazlasını aldıktan sonra ortadan kayboluyor.

“DOSTANE YAKLAŞIM SERGİLİYORLAR”

Haberimiz için bahis dolandırıcılarıyla iletişime geçen Hürriyet muhabiri ise izlenimlerini şöyle aktardı:

“Dolandırıcıların sosyal medya hesaplarında deste deste paraların bulunduğu gönderiler mevcut. Bu gönderilerle herkese kazandırdıkları izlenimini verip dikkat çekmeye çalışıyorlar. Kendilerine mesaj atıp para kazanmak istediğimi söylediğimde ilk olarak aklımdaki miktarı sordular. Bunu ‘kardeşim’ gibi kelimeler kullanarak oldukça dostane bir tavırla yürütüyorlar.”

Gerçekten paraya ihtiyacı olan ve son şansı bu olan insanları kandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen muhabirimiz, “Bana kazandırdıklarını iddia ettikleri kişilerin banka dekontlarını attılar. Yaptıkları işin gerçekliğine inandırmak için gönderdikleri bu dekontlarda çok yüksek meblağlar vardı ve oldukça iyi Photoshop'lanmıştı” dedi.

"Bazı sayfalar bedavaya kupon verirken bazıları ise 150 TL ile 250 TL arasında değişen ücretler talep ettiler. Ücretsiz kupon istediğimde ise cevap dahi vermediler. İletişime geçtiğim bazı sayfalar ise birkaç gün sonra hesaplarını kapatmış ve ortadan kaybolmuştu."

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ TARAFINDAN DOLANDIRILAN MAĞDURLAR NE YAPMALI?

Peki böyle bir tuzağa düşüp dolandırılanlar nasıl bir hukuki süreç izlenmeli? Avukat Bilal Çelik hurriyet.com.tr için açıkladı.

Yasa dışı bahis oynatmanın bir suç olduğunu ve gün geçtikçe mağdurların da arttığını söyleyen Çelik, “Türk Ceza Kanunumuz'da yasa dışı bahis oynanması ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Yasa dışı bahis oynatan kişilerle ilgili öncelikli olarak kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasına hükmedileceği belirtilmiştir" dedi.

Çelik, “Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1.000 günden 10.000 güne kadar adlî para cezasına hükmolunur” diye konuştu.

‘OYNAMAK KABAHAT OLARAK DEĞERLENDİRİLİR’

Yasa dışı bahis oynamanın ise suç değil kabahat olarak düzenlendiğini ifade eden Çelik, “Yasa dışı bahis oynayan kişilere yaptırım olarak hapis cezası değil idari para cezası getirilmiştir" dedi ve ne yapılması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

“Chargeback (Ters ibraz) sahte bahis sitelerinin parayı ele geçirmesi durumunda bahis sitelerinin parayı iade edebilmesi noktasında başvurulabilecek bir yoldur. Ters ibraz, banka aracılığıyla yapılabilecek bir işlem olup banka tarafından kurallara aykırı çekim tespit edilmesi durumunda para iadesi gerçekleştirilir ve yargısal bir yöntem değildir.”

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