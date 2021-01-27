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Haber Giriş: 27.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bahis çetesinin sağ koluna kırmızı bülten

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
Bahis çetesinin sağ koluna kırmızı bülten
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Sanal bahis çetesinde yaklaşık 5 milyar Euro’ya hükmettiği öne sürülen Veysel Şahin ve adamları 2017’de yakalandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından Veysel Şahin ve 60 adamı hakkında ‘suç örgütü kurmak’, ‘örgüt üyesi olmak’, ‘yasadışı bahis oynatmak’ iddiaları ile dava açıldı. Tutuklu olarak yargılanan Şahin ve 3 adamının tahliyesi için avukatları Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, 13 Nisan 2018’de tahliye kararı verdi. Şahin’in adamları cezaevinden salıverildi, Şahin’in tahliyesi ise eksik evraklardan dolayı gerçekleşmedi. Aynı gün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararları için itiraz etti ve mahkeme bu kez yakalama ve tutuklama kararı verdi.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Ancak Veysel Şahin’in adamları çoktan kayıplara karışmıştı. Veysel Şahin’in sağ kolu olduğu iddia edilen Derkan Başer hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkartıldı. Tüm dünyada hakkında yakalama kararı bulunan Derkan Başer’in 3 gün önce Gürcistan’da yakalandığı, ardından salıverildiği bildirildi.

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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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