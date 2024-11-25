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Bahis başına 250 bin TL... Fenomenlerin yasadışı bahis yoluyla elde ettikleri haksız kazanç mercek altında

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#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı#İzmir#İstanbul
Bahis başına 250 bin TL... Fenomenlerin yasadışı bahis yoluyla elde ettikleri haksız kazanç mercek altında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 07:00

Yasadışı bahis soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomenlerinin, bahis çetelerinden paylaşım başına yaklaşık 250 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları saptanan sosyal medya fenomenlerine yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa’da gözaltına alınan 16 şüpheliden 10’unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

KOMİSYON KARŞILIĞI ARACILIK YAPMIŞLAR

Buna göre İzmir’de 11 Temmuz’daki yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan B.A.’nın bahis sitesi tanıtımı içeren paylaşımlarını menajeri H.Y. aracılığıyla yaptığını ifade etmesi sonrası telefon kayıtları ve banka hesap dökümleri incelendi. H.Y. ile sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan P.S.B.’nin yasadışı bahis çeteleriyle yüksek takipçisi bulunan sosyal medya fenomenleri arasında komisyon karşılığı aracılık yaptığı belirlendi. Güzellik, seyahat, moda ve eğlence gibi çeşitli kategorilerde paylaşımlar yapan ve yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan fenomenlere ulaşan H.Y. ve P.S.B.’nin takipçi sayıları ve tanınırlığına göre reklam geliri teklif ettiği saptandı. Teklifi kabul eden fenomenlere paylaştıkları görüntü başına 250 bin liradan başlayan tarifelerle ödeme yapıldığı, para trafiğinin banka ve kripto hesapları üzerinden yürütüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde paylaşımları menajerler aracılığıyla yaptıklarını, suç olduğunu bilmediklerini savundukları, pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda dün İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa’da gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında H.Y. ve P.S.B.’nin de bulunduğu 10’u tutuklanmıştı.

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#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı#İzmir#İstanbul

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