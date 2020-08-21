Bahis baronu ‘Minalli’de yakalandı

Çetenin elebaşılığını KKTC’de 7 yıldızlı bir otelin ortaklarından Zeynel B. yapıyordu. Çete, ilk aşamada internette ‘Elexusbet’ adlı bahis sitesi kurdu. Daha sonra Şişli’de ofis açtı. Çete üyesi bazı kişilere açılan hesaplarda toplanan paralar ‘Çantacı’ adı verilen kuryeler aracılığıyla KKTC’ye götürüldü. Zeynel B.’nin yardımcılıklarını Serdar Ş. ve Çetin Ö. yapıyordu. Zeynel B.’nin tatil için ‘Minalli’ adlı babasına ait yatla Bodrum Cennet Koyu’na geldiğinin belirlenmesinin ardından 12 Ağustos’ta karadan, havadan ve denizden operasyon için düğmeye basıldı.

KIZ KARDEŞE EV HAPSİ

Zeynel B. Cennet Koyu’nda yakalandı. Yardımcıları Serdar Ş. ve Çetin Ö.’nün de arasında bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin banka hesaplarında yapılan incelemede ise 32 milyon 356 bin TL, 10 milyon 755 bin dolar, 469 bin Euro tutarında para trafiği tespit edildi. Zeynel B., Serdar Ş. ve Çetin Ö. tutuklanırken, 30 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Zeynel B.’nin kız kardeşi E.B.’nin de arasında bulunduğu 6 kişiye ev hapsi cezası verildi. Diğerleri serbest kaldı.