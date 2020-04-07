Bahçesinde hint keneviri yetiştirdi! 'Pes' dedirten Corona Virüs savunması
Adana'da evinin bahçesine kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren Ramazan B. (55) kendisini, "Corona Virüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp içecektim" diye savundu.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde sera kurulup Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 serada 210 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Ev sahibi Ramazan B. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda "Corona Virüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca, ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp içecektim" diyen Ramazan B., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.
Şüphelinin adliyeye sevk edilişi sırasında maske taktığı görüldü.
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