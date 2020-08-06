Bahçesinde buldu! Ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü…

Ağaç yediuyuru, Nizamettin Kapar isimli vatandaş tarafından bağ evinin bahçesinde bulundu. Hayvanı önce fareye benzeten Kapar, ardından internette yaptığı araştırmada ağaç yediuyuru olduğunu anladı. Kapar sonrasında ise ağaç yediuyurunun neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrenince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Kurum yetkilileri Kapar’a hayvan yaralı değilse tekrar doğaya salınabileceğini söyleyince Kapar da bir süre hayvanı besledikten sonra doğaya bıraktı.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ağaç yediuyurunun genellikle ormanlık alanlarda yaşadığı ve yılın 7 ayını uykuda geçirebildiği belirtildi.