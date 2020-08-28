MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBahçeşehir TEM'de kamyonet alev alev yandı
GeriGündem Bahçeşehir TEM'de kamyonet alev alev yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ALPER KORKMAZ / DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir TEM'de kamyonet alev alev yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bahçeşehir TEM Otoyolu çıkışında kamyonet alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangın söndürülürken, kamyonet hurdaya döndü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Olay, 12.20 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir kısmı, Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde Mahmutbey istikametinde seyreden bir kamyonet alev aldı. Kısa sürede aracın tamamını alevler sararken, çevreden geçen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile söndürme çalışmaları başladı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Kamyonet şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle