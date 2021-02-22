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Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Bahçesaray'da koronavirüs vakaları sıfırlandı

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Bahçesaray'da koronavirüs vakaları sıfırlandı
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SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre, koronavirüs vaka sayıları nüfusa oranla en düşük illerinden Van'da aşılama çalışmaları devam ederken, Bahçesaray ilçesinde vakaların sıfırlandığı belirtildi.

Bahçesarayda koronavirüs vakaları sıfırlandı
Van'da sağlık çalışanları, 65 yaş ve üzerindekiler için zor şartlarda aşı çalışmalarını sürdürürken, koronavirüs risk haritasında da kent, nüfusa oranla Türkiye'nin en iyi 5 ili arasında bulunuyor. Kar nedeniyle yolları kapalı olan Bahçesaray ilçesinde ise koronavirüs vakalarının sıfırlandığı belirtildi. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, yaşanan bu gelişmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Sabırlı, sağlık çalışanlarının yaptıkları yoğun çalışmalar ve vatandaşın gösterdiği duyarlılığa da teşekkür ettiklerini söyledi. 

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