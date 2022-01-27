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Bahçesaray'da kar, iş makinelerinin boyunu aştı

#Van#Bahçesaray#Kar Yağışı
Bahçesarayda kar, iş makinelerinin boyunu aştı

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bahçesaray ilçesinin Altındere Mahallesi'ne bağlı Dikmetaş mezrası yolunda, iş makinelerinin boyunu aşan karda zorlu bir mücadele yürütüyor. Ekiplerin günlerdir süren çalışmayla açtıkları mezra yolu, çığ düşmesi sonucu tekrar kapandı.

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Van'da kent merkezinde hayatı etkileyen kar yağışı kırsalda ise metrelerce yüksekliğe ulaştı. Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıktaki Dikmetaş mezrası yolunda ise karın yüksekliği iş makinelerinin üzerine çıktı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri bir yandan metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele ederken, bir yandan da düşen çığları temizlemeye çalışıyor. Dikmetaş mezrasının yolunu açmak için günlerdir çaba sarf eden Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezra yolunu ulaşıma açtı. Ancak çığ düşmesi nedeniyle yol yeniden ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklıklığnın eksi 11 derecelere kadar düştüğü 1900 rakımda ekipler anlık hava durumuna göre adım adım ilerliyor. Ayrıca ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi sonrası tüm mahalle ve mezra yolları tekrar ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

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