Bahçeli’yle mutabakat halindeyiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti TBMM grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Geçtiğimiz haftalarda MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’nin kendisinin ve partisinin yarım asrı aşkın siyasi kariyerini ortaya koyarak yaptığı cesur çağrının Cumhur İttifakı’na şaşı bakanların iştahını kabarttığını görüyorum. Tabii bu içten pazarlıklı tipler hep olduğu gibi yine hüsrana uğradılar. 14 Kasım’da yaptığımız görüşme dahil her istişaremizde Sayın Bahçeli ile sadece iç siyasete değil dış politikaya dair pek çok konuyu samimiyetle ele alıyoruz. Ülkenin ve milletin hayrına olan her meselede Sayın Bahçeli’yle tam bir mutabakat halindeyiz. Uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz.

EZBER BOZAN BİR TEKLİF

Esasen Sayın Bahçeli, temsilcisi olduğu misyon adına gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de milletimizin Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetme sorumluluğunu verdiği Cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi, sosyal, bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle ele alıyoruz. Kurumlarımız değerlendirmelerimize zemin teşkil edecek çalışmaları hiçbir detayı atlamadan, efradını cami ağyarını mani bir anlayışla devlet ciddiyeti ve büyük bir hassasiyetle yürütüyor. Bunu da kumarbazlara özgü ‘el artırıyorum’ sorumsuzluğuyla değil, omuzlarımızda taşıdığımız yükün ağırlığının gerektirdiği titizlik, sükûnet ve soğukkanlılıkla yapıyoruz.

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TERÖR DUVARINI YIKACAĞIZ

40 yıldır milletimizin başına musallat edilen terör belasını bertaraf etmekte kararlıyız. Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız. Terör örgütü küresel güçlerin tetikçisi, taşeronu rolünden vazgeçmediği sürece nerede olursa olsun başını ezmeyi sürdüreceğiz. Terör örgütünün siyasi uzantısı olarak hareket eden parti, örgütün güdümünden kurtulup Türkiye partisi olma yönünde ikna edici irade sergilemediği müddetçe maşeri vicdanda ve hukuk önünde hesap vermeye devam edecek.

KARŞIMIZDAKİ TABLO

Nitekim Sayın Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’nın ortak siyasi vizyonunu yansıtan tarihi çağrısından sonra hem Kandil’den hem DEM Partisi’nden gelen ilk açıklamalar her iki yapının da hâlâ aynı kafada olduğuna işaret etmiştir. Bu kafanın mutlaka değişmesi gerekiyor. Açık konuşmak gerekirse karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor.”

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Fotoğraflar: Rıza ÖZEL

TERÖRLE MÜCADELEDE ALTERNATİF YÖNTEMLER

- Erdoğan terörle mücadeleye ilişkin şu mesajları verdi: “Geçmişte ne dedim? ‘Silahları gömeceksiniz.’ Silahları gömdüğünüz anda bizim için her şey sizlerin önünü açmaktır. Ama siz silahları gömmez hâlâ her yerde bombaları patlatmaya devam ederseniz bu devletin eli de sizin omzunuzda olacaktır.

MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN

Milletimiz müsterih olsun. Bu tartışmaların hiçbiri de terörle mücadelemizde en küçük bir zafiyete yol açmayacaktır. Terörle mücadelemiz, son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar devam edecektir. Ülkemizin güney sınırlarını güvenlik kuşağıyla terör örgütlerinin tehditlerinden arındırma projemizi adım adım sonuçlandıracağız. Bunları yaparken ülkemizi terör yanlışından kalıcı olarak kurtaracak alternatif yöntemleri gündemimizde tutmaktan da geri durmayacağız.”

‘GÖRÜŞÜYOR’

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- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısı çıkışında “MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu bir süre düşündükten sonra “Görüşüyor” yanıtını verdi. Ayrıca, bir gazetecinin “Dün Biden açıklama yaparken ‘Gazze’de ateşkes için Türkiye, Katar ve Mısır ile çalışabiliriz’ dedi. Sunulmuş bir plan var mı yoksa bir temenniyi mi dile getirdi?” sorusuna da şöyle cevap verdi: “Bunlar dünya siyasetinde olmayacak şeyler değil.”

KILIÇDAROĞLU’NA: KAMYON MİSALİ

“CHP’nin siyasetten tardedilen eski genel başkanının geçtiğimiz günlerde davalı olarak bulunduğu mahkeme salonunda freni boşalmış kamyon misali savurduğu zırvalar, hakaretler, müftanlar bunun en son örneğidir. Karşımıza çıktığı istisnasız bütün seçimleri kaybeden bu zat, kendi partisi içinde de her türlü hakarete uğrayan şaibeli bi kurultayla devrilip, sürgüne gönderilen bir siyasetçi eskisidir. Hatasını bir türlü kabullenmeyen bu zat şimdi de partisinin kendisini attığı çukurdan kurtulmak için bize sataşıyor. Kendisine diyoruz ki, ‘Sana bu kapıdan ekmek yok’.”

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ÖZEL’E: İSTİSMAR SİYASETİ

“Bunların yeni genel başkanlarının eskisinden geri kalır tarafı yok. Milli Eğitim Bakanlığı belediyelere anaokulu hizmetinin işlettikleri kreşlerde verilemeyeceğini hatırlatan bir yazı gönderiyor. Bu ikazın yapılma mecburiyetinin gerisinde ise CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne götürerek iptal ettirdiği bir düzenleme bulunuyor. CHP kendisinin müsebbibi olduğu bir konuda yine istismar siyasetine sarıyor. CHP genel başkanı ve kimi belediye başkanları akıllarınca bize meydan okuyor. Bir ana muhalefet lideri ve onun yerine namzet isimler düşünün ki anaokulu-kreş ayrımını dahi bilmiyor.”

TEĞMENLER MESAJI: DİSİPLİN TSK’DA HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler soruşturmasına ilişkin de şu mesajları verdi:

“Millete ve milletin inanç değerlerine hakaret eden kim varsa en büyük destekçisi, hamisi, koruyucusu bilin ki CHP’dir. Disiplinsizlik suçlamasıyla disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlerle ilgili de önünü arkasını düşünmeden bodoslama bir tavır içine girdiler. Halbuki disiplin her yerde lazımdır ama söz konusu TSK olduğunda hayati öneme sahiptir. Daha dün denecek kadar yakın bir zamanda komutanlarından değil Pensilvanya’dan emir alan asker elbisesi giymiş militanların ülkeyi nasıl bir felâketin eşiğine getirdiğini hep birlikte yaşayıp gördük. Komutanlarının açık talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir? Milletimizin gözbebeği olan ordumuzun yıpratılmasına da siyasi emeller uğruna provoke edilmesine de eyvallah demeyiz.

Ordumuza siyaset virüsünün bulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. CHP’nin sorumsuz yöneticilerinin ordumuzu nizamsızlık, intizamsızlık, disiplinsizlik tehditleriyle karşı karşıya bırakmasına göz yummayacağız.”

TÜRKİYE KUTUP BAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Dünya yeni ve köklü bir değişimin eşiğinde olmanın sancılarını yaşıyor” dedi: “Bölgemiz savaşların, çatışmaların, katliamların, zulümlerin girdabında adeta cayır cayır yanıyor. İşte böyle bir iklimde Cumhur İttifakı olarak tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Türkiye’nin hem siyasi ve ekonomik istikrarını korumanın hem sosyal barışını tahkim etmenin hem de hedeflerine doğru yürüyüşümüzü sürdürmenin mücadelesini veriyoruz. Türkiye, küresel siyasetin kutup başlarından biri olma rolünü günden güne güçlendirmektedir. Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze soykırımı dahil coğrafyamızdaki tüm krizlerin çözümü için yoğun çaba içindeyiz. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz.”