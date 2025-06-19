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Bahçeli'ye TÜRKHAN İHA prototipi hediye edildi

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#KAAN Teknoloji Kulübü#TÜRKHAN#Devlet Bahçeli
Bahçeliye TÜRKHAN İHA prototipi hediye edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 19:03

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KAAN Teknoloji Kulübü'nün geliştirdiği "TÜRKHAN" insansız hava aracı (İHA) prototipinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim edildiği bildirildi.

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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜRKHAN" adlı İHA'nın, 24-26 Haziran tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Uluslararası SUAS-2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.

Bahçeliye TÜRKHAN İHA prototipi hediye edildi

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KAAN Teknoloji Kulübü'nün geliştirdiği, 24-26 Haziran'da ABD/Washington DC'de düzenlenecek SUAS-2025 yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan ve liderimizin adını verdiği 'TÜRKHAN' İHA prototipini Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye takdim ettik."

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Bahçeliye TÜRKHAN İHA prototipi hediye edildi

 

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#KAAN Teknoloji Kulübü#TÜRKHAN#Devlet Bahçeli

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