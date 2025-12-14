Bahçeli’ye sürpriz Ahmet Özer ziyareti

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Ahmet Özer, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özer, paylaşımında özetle şunları kaydetti: “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in selamlarını ilettim. Einstein ‘Karşılaştığınız sorunları, o sorunları yarattığınız düşünce düzleminde kalarak çözemezsiniz’ der. Yıllar içinde önyargı, ezberler ve korkularla beslenen süreç ancak samimi, kararlı ve özverili bir tutumla aşılabilir. Bu anlamda Sayın Bahçeli’ye barış sürecine özverili ve samimi katkıları için teşekkürlerimi sundum. Daha bir çok zorluğun üstesinden gelmek ve umutları boşa çıkarmamak için herkese ve her kesime büyük görevler düşüyor. Bizlerin de bu tarihi süreçte üzerimize düşeni yapacağımızı belirttim. Barış sürecine doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacak hususlar ve çelişkiler üzerine derin bir sohbetimiz oldu.

Haberin Devamı

CHP’YE KUŞATMA SON BULMALI

Toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için kimsenin dışlanmaması ve özellikle bu süreçte CHP’ye yapılan kuşatmanın son bulmasının önemine değindim. Yargıya olan güvenin artırılmasının işin mihenk noktası olduğu, bunun barış sürecinin güven bulması için gerekli olduğu, güven artırıcı adımlara ihtiyaç olduğuna değindim.Yargılamaların cezalandırmaya dönüşmemesi gerektiği, tutuksuz yargılama ile bir yumuşamaya ihtiyaç olduğunu, kayyum rejimine son verilmesi, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasının sürece olacak katkısını vurguladım. Zira yargıya olan güvenin azalması ülkemiz demokrasisine ve barış sürecine zarar verdiği aşikârdır. Şimdi kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanıdır. Bunu mutlaka başarmalı ve yakaladığımız bu fırsat hiçbir koşulda heba edilmemelidir. Bu fırsat sadece Türkiye’nin iç barışı için değil bölge barışı içinde büyük öneme sahiptir.”