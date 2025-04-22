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Bahçeli’ye Mekke’den hediye

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#Bahçeli#Eyyup Yıldız#Hediye
Bahçeli’ye Mekke’den hediye
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Mekke’den Kâbe örtüsünden hazırlanmış kalem ve Medine’den ilhamla tasarlanmış altın zırh objesi getirip hediye etti.

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Yıldız, geçtiğimiz günlerde Mekke’ye giderek dini görevini yerine getirdi. Kutsal topraklardan dönüşünde ise Bahçeli’ye özel tasarım iki hediye getirdi. Yıldız, hediyeleri dün Bahçeli’nin makamına ziyarette bulunarak kendisine takdim etti. Hediyeyi sunuşunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan MHP, Devlet Bahçeli’nin yürüyüş yaptığı sırada çekilen videosunu yayınladı. MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli’nin yürüyüş görüntüleri, “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var” notuyla yer aldı. Video, Ali Aksoy’un seslendirdiği “Altaylardan Tuna’ya” şarkısı eşliğinde paylaşıldı.

KUTSAL EMANETLERDEN

Kâbe-i Muazzama’nın örtüsünden hazırlanmış orijinal parçayı taşıyan kalem, The Dinar Islamic Museum tarafından verilen orijinallik sertifikalı kutsal emanetlerden biri olma özelliğini taşıyor.

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Medine-i Münevvere’den ilhamla tasarlanan altın “zırh formunda” sembolik eser ise İslam’ın cesaret ve direniş mirasını temsil eden nadide bir sanat objesi olarak tanımlanıyor. Yıldız, hediyelerle ilgili olarak “Bu kıymetli hediyeler, mazimizden istikbale taşıdığımız maneviyatın ve sadakatin bir nişanesidir” dedi.

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#Bahçeli#Eyyup Yıldız#Hediye

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