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Bahçeli’ye ev ziyareti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bahçeli#Görüşme
Bahçeli’ye ev ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi’ne hareketi öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Türkmenbeyi Caddesi’ndeki evinde ziyaret etti.

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Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı makam arabasının önünde karşıladı. İki lider Devlet Bey Konağı’nın önünde samimi şekilde tokalaşıp, gazetecileri selamladıktan sonra başbaşa görüşmeye geçti.

İÇ VE DIŞ GÜNDEM

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Meclis’e sunulan başörtüsü teklifiyle milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi, ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele, Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlar, seçim hazırlıkları ve terörle mücadele operasyonları ele alındı. 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bahçeli#Görüşme

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