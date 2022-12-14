Bahçeli’ye ev ziyareti

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Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı makam arabasının önünde karşıladı. İki lider Devlet Bey Konağı’nın önünde samimi şekilde tokalaşıp, gazetecileri selamladıktan sonra başbaşa görüşmeye geçti.
İÇ VE DIŞ GÜNDEM
Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Meclis’e sunulan başörtüsü teklifiyle milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi, ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele, Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlar, seçim hazırlıkları ve terörle mücadele operasyonları ele alındı.