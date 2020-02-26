CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin haftalık grup toplantısında özetle şunları söyledi:



* Şimdi Viyana büyükelçisi atandı. Bir ülkücü kardeşimizin ölümü ile ilgili uzun yıllar aranıyordu, kırmızı bültenle arandı, vatandaşlıktan çıktı. Sözde Ermeni soykırımının tanınması için büyük mücadeleler verdi o da şimdi büyükelçi. Bu büyükelçiyi de Sayın Bahçeli’ye armağan ediyorum.



* Tank Palet’i sonuna kadar savunacağız. Mahkemeye götürdük. Sayın Bahçeli’den özellikle istirham ediyorum, elinizi vicdanınıza koyun, milliyetçilik duygularınızı biraz kabartın ve bu Tank Palet işine ‘yeter’ deyin.



ADALET ÇOK BÜYÜK KAYIPLAR VERDİ



* Adaletin son 18 yılda çok büyük kayıplar verdiğini biliyoruz. Adalete duyulan güvenin yerlerde süründüğünü ben söylemiyorum. Bu ülkenin en tepesinde olan hâkimler söylüyor. Daha dün (önceki gün) 25 baronun ortak imzası ile bildirge yayınladı. Yargının siyasallaştığını defalarca söyledik. Tarihten gelen bütün adalet duygusunun perçinlenmesi ve büyümesi gerekirken giderek zemin kaybettiğini görüyoruz. Biz bunun isyanı içerisindeyiz.



* Osman Kavala olayından söz ediyorum. Mahkeme beraat kararı veriyor. Cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor, yargıya ‘Sen onu nasıl beraat ettirmeye kalkarsın’ diyor. Daha önce tutukluluğu kaldırılan başka davadan dolayı harekete geçildi, tekrar hapishaneye götürüldü. Bu mudur adalet, bu mudur insanlık, bu mudur hak hukuk? Ayıp bununla da sınırlı kalmıyor, HSK hemen toplanıyor, ‘O yargıç hakkında hemen soruşturma açın’ diyor.



NİYE MECLİS’E BİLGİ VERMİYORLAR



* ‘Suriye’ye niye girdin, İdlib’de, Libya’da ne işin var, Mısır ile niye kavga ettin’ dedim. Filistin bile bizi desteklemiyor bugün. Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye’den daha değerlidir. Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Libya’dan daha değerlidir. İdlib için ‘savaş diyebilirim’ diyor. Anayasa’nın maddesini okuyorum; ‘Savaş hali ilanına izin verme yetkisi TBMM’nindir’. Niye gelip Meclis’e bilgi vermiyorlar? Ne oluyor bu İdlib’de, ne oluyor bu Libya’da? Sonra bize demokrasiden söz ediyorlar.”