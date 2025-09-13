Bahçeli’nin talimatıyla başlamıştı… Ferdi Tayfur Müzesi açılıyor

Haberin Devamı

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Hürriyet Gazetesi Adana Bölge Temsilciliğini ziyaret ederek, açılış öncesi bilgiler verdi. Başkan Uludağ, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin himayelerinde sürdürdüğümüz 22 bin metrekare alana yayılı projemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adanalı sanatçımız Ferdi Tayfur’un şarkıları gibi hatıraları da adı gibi sonsuza dek yaşatılacak. Adanamıza hayırlı olsun. Ferdi Bey’in yakın dostu, değerli sanatçımız Ahmet Selçuk İlkan da sahne alarak bu özel güne renk katacak. Tüm hemşehrilerimizi, Ferdi Tayfur sevenlerini ve sanat dostlarını saat 18.30’da gerçekleştireceğimiz açılışımıza davet ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

BİR YAŞAM MERKEZİ

Elif Su Uludağ Mahallesi’nde inşa edilen merkezde; Ferdi Tayfur Sanat Müzesi, Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi, Sabahçı Kahvesi kışlık ve yazlık kafeteryaları, 680 metre yürüyüş ve spor parkuru, 250 kişilik etkinlik alanı, çocuk parkı, biyofilik havuzlar, dinlenme alanları, çeşmeler, 800 kişilik amfitiyatro ve çok amaçlı salon yer alıyor.