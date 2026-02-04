×
"Bahçeli’nin sözleri bizim de taleplerimiz"

Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Lideri Bahçeli’nin dile getirdiği konuların aynı zamanda partilerinin talepleri olduğunu söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan özetle şunları söyledi: “Sayın Bahçeli’nin sözünü ettiği umut hakkı, kayyum utancından kurtulmuş ve siyasi tutsakların özgür olduğu bir Türkiye bizim de taleplerimizdir. Sayın Bahçeli’nin bu tespitleri önemli ve değerlidir, bunun muhatabı iktidardır. İktidar, Sayın Bahçeli’nin dediği bu konularda gecikmeden adım atmalıdır. Sayın Bahçeli iktidar ortağıdır, bu meselelerin muhatabı iktidardır. Bu çerçevede bugün TBMM, sözü eyleme dökerek tarihi bir eşikten geçme fırsatıyla karşı karşıyadır. Bu süreç güçlü bir Meclis iradesiyle, tereddüde yer bırakmayacak şekilde şeffaf ve cesur adımlarla artık ilerlemelidir. Hazırlanacak ortak komisyon raporu yasal ve hukuki altyapıyı ören, halklara güven veren bir toplumsal sözleşme niteliğinde olmalıdır.

ANLAŞMAYI DESTEKLİYORUZ

(Suriye’de yapılan) Bu anlaşmayı destekliyoruz.  Suriye’nin ortak geleceğine hizmet eden her adımın arkasında olacağız.” 

DEM PARTİ’DEN GELECEK PARTİSİ’NE ZİYARET

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Hatimoğulları, “Bizim en büyük isteğimiz, 30 Ocak mutabakatının hayata geçmesi için Türkiye’nin olumlu bir rol oynaması” dedi.

 

