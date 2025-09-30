Bahçeli’nin okuma rutini

Haberin Devamı

Çiçek, Türkgün Gazetesi’nde köşesinde kaleme aldığı yazıda, Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu’nun “Devlet Bahçeli bırakınız kitap okumayı, günlük bir makale bile okumaz” sözlerine tepki gösterdi. “Çakma Kara Murat İlla Edep İlla Edep” başlığıyla yayınladığı yazısında Çiçek, MHP Lideri’nin okuma alışkanlıklarına da değindi. Bahçeli’nin, gazetelerdeki tüm makaleleri, yazar veya gazete ayrımı yapmaksızın titizlikle okuduğunu belirten Çiçek, şunları aktardı:

BAŞTAN SONA OKUR

“2005 yılından bu yana MHP Genel Başkan Basın Danışmanı olarak görev yapıyorum. Göreve başladığım günden beri şahit olduğum gerçek şudur: MHP Genel Merkezi’nin üçüncü katındaki basın bölümünde, tüm gazete ve dergiler taranır ve bir bülten halinde hazırlanır. Sabahın erken saatlerinde, Sayın Bahçeli makamına gelmeden önce bu bülten masasında hazır olur. O, gelir gelmez ilk iş olarak bu bülteni baştan sona okur. Öyle günler olur ki bizim atladığımız bir yazarı ya da bir cümleyi bize o hatırlatır.

KİTAPLARI TAKİP EDİYOR

Yeni çıkan kitapları, özel kalemi veya danışmanları aracılığıyla takip ettirir ve aldırır. Bize, yazarlar üzerinden konular vererek okumamız gereken kitapları önerir. Çeşitli kurumlardan, bilim insanlarından ve akademisyenlerden gelen tüm raporları okur. Gündüz partideki yoğunluktan okuyamadığı raporları, çoğu zaman gece veya sabaha karşı evinde inceler. Konuşmalarının ana hatlarını, stratejisini ve derinliğini bizzat kendisi hazırlar.”