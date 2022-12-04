Bahçeli’nin kuzeni kazada can verdi

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde husumetli iki aileyi barıştırmaya gidenlerin bulunduğu otomobil, önceki gece Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 15’inci kilometresinde aynı yönde giden Orhan Sarı’nın kullandığı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Ahmet Fettahlıoğlu (66) ile Fadime Sevimli (62) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. TIR şoförü ise gözaltına alındı. Fettahlıoğlu’nun geçmiş dönemde MHP Hasanbeyli İlçe Başkanlığı yaptığı ve Devlet Bahçeli’nin kuzeni olduğu öğrenildi. Ahmet Fettahlıoğlu, dün Osmaniye Hasanbeyli Asri Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye aile üyelerinin yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.