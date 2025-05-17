Bahçeli’nin kurban vekâleti Kızılay’da

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Vekâletle kurban kesim kampanyasını bu yıl da ‘Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla başlatan Türk Kızılay, yurtiçi ve Gazze/Filistin ile 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı kapsamında kurban vekâletini Türk Kızılay’a verdi.

Kızılay’ın 2025 kurban hisse bedeli yurtiçi ve Gazze için 13 bin 250 TL, yurtdışı içinse 5 bin 250 TL olarak belirlendi. Hayırseverler, kurban vekâleti bağışını kizilay.org.tr, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, Kızılay bağış hesapları, Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden yapabiliyor.