Bahçeli'nin hibe ettiği arsaya cemevi yapılacak

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üzerine kayıtlı 5788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurdu. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Şahin, DHA'ya yaptığı açıklamada, Bahçeli'yi 18 Aralık'ta Mersin’de düzenlenen mitingde ziyaret ederek Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’nun çalışmaları hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Şahin, ''Devlet bey, bizlerin bu yaklaşımı ile ilgili çok memnun olduğunu belirterek Nevşehir Hacıbektaş’ta bulunan arsasını bizlere hibe edeceğini söyledi. Biz de oldukça şaşırdık. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir jestti'' diye konuştu.
MHP'DEN AÇIKLAMA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Horasan Ereneleri Dernekler Federasyonu'na hibe ettiği arsanın tapusunu teslim etmesiyle ilgili partinin Twitter'daki hesabından paylaşım yapıldı. Bahçeli'nin tapuyu Federasyon Genel Başkanı Mehmet Şahin'e teslim ederken çekilen fotoğraflarıyla yayımlanan mesajda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Horasan Erenleri Federasyonu'na bilabedel hibe edeceğini açıkladığı arsanın tapusunu, bugün kendilerine teslim etti" denildi.