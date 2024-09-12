Bahçeli'nin hayatı kitap oldu

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MHP'de 27 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Devlet Bahçeli'nin hayatının anlatıldığı kitabın tanıtım videosu, partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Videoda, "Milliyetçi Hareket Partisi, bir siyasi partiden çok daha fazlasıdır. Davadır, duadır, şehittir, mahpustur, mağdurdur, acıdır, gözyaşıdır. Bitmeyen mücadele, vazgeçilmez yemindir. Anadolu’nun tertemiz çocuklarıyla yokluktan var olan bu davayı şimdi yeniden millete gidip anlatma zamanıdır" ifadeleri yer aldı. Bahçeli'nin, "Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam, yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürmem" sözleri de tanıtım videosunda yer aldı.

Kitap, İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından Dr. Neslihan Çelik yönetiminde yaklaşık 1 yıllık çalışma ile hazırlandı. Kitapta ilk defa Bahçeli’nin özel yaşamına ait izlere, kişiliğinin farklı yönlerinin de tanınmasına imkan verilirken, kendisiyle ilgili, özel yaşam bölümleri de oluşturuldu. Kitapla ilgili partiden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

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"Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı, Ülkücü Hareket’in ve Türk Dünyası’nın lideridir. Ülke için geçmişten bugüne önemli ve özverili siyasetin emsalsiz bir örneğidir. Ülkemizde demokrasinin tam anlamıyla oturması ve gelişimine, ülkemize yönelik iç ve dış tehditlerin bertarafına, kaotik dönemlerin hasarsız atlatılmasına kıymetli katkılar sağlamıştır. Hiç bozmadığı tavizsiz dik duruşu ile sadece ülkenin çıkarlarını gözetmeyi ilke edinmiş, ülkenin birliği ve dirliği söz konusu olduğunda diğer tüm ölçüt ve beklentileri yok saymıştır. Sayın Bahçeli, klasik siyasetçi anlayışından uzaktır. Siyaset etme sebebi salt iktidar olmak değildir. Derinlikli bakış açısı ile yaklaşan tehlikelere karşı ülkenin selameti ve milletin bölünmez varlığını muhafaza etmek birincil amacıdır. Özel hayatın, adı üstünde özel olduğuna inandığından bugüne kadar kendisi ile ilgili olarak o konulara pek girmemiş, girilmesini de hoş karşılamamıştır. Bu yüzden de özel hayatı ile ilgili anlatılanlar hep kulaktan dolma söylemler olarak kalmıştır. Geçmiş yıllar içerisinde yaşanmış ve ülke için önem arz eden siyasi konulardaki tutumu ve tavırları, benimsediği strateji de zaman zaman kasıtlı dezenformasyonlarla farklı anlatılmış ve aktarılmıştır. Devlet Bahçeli’nin hayatından kesitler ve seçkiler sunan fotobiyografik bu kitap tarihe not düşmek amacının yanında, biraz da bu çarpıtmaların ve söylemlerin doğrusunun aktarılması amacıyla hazırlanmıştır. Henüz görevinin başındayken, böyle bir eserin oluşmasına ve yayınlanmasına müsaade etmiş olması da yine dünyaya bakışının farklı bir tezahürüdür. Umulur ki; kitap okuyucularına, özellikle de gençlerin düşünce dünyasına ve siyasal gelişimine ve 'Önce ülkem ve milletim' kavramının tam olarak anlaşılmasına katkı sağlasın."

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