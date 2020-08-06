Bahçeli’nin ‘Evine dön’ çağrısına Akşener’den yanıt:

‘BİZİM DERDİMİZ MİLLET’

Akşener, basın mensuplarının, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kendisine yaptığı ‘Evine dön’ çağrısını hatırlatması üzerine şunları söyledi: “Ben aracılığınızla Sayın Erdoğan’a çağrıda bulunmak istiyorum. Ortağıyla ilgilensin. Ne zaman Sayın Erdoğan’ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık. Lütfen ortağıyla ilgilensin. Diğer taraftan siyasi magazin konularında konuşmayı ve siyasetçilerin ita amiri pozisyonunda parmak sallamayı siyasi nezaketle hiç uygun görmediğimizi, bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli’nin en önemli özelliği, kendisinin özellikle altını çizdiği konu nezakettir. Milletin sesini duymak yerine, o sese bir cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı, hiç hoş olmadığını ifade etmek isterim. Bir kez daha söyleyeyim; Sayın Erdoğan lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın. Lütfen yeterli ilgiyi gösterin. Bizim derdimiz millettir.”