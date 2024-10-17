Bahçeli’nin çağrısı tabana anlatılacak

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MHP yönetimi ve teşkilatlar, Devlet Bahçeli’nin talimatıyla gelecek aylarda 27 bölge toplantısı yapacak. “Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye” başlığıyla düzenlenecek program, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Erzurum’dan başlayacak. Bahçeli, genel merkez yöneticilerinin her bölge toplantısında mutlaka bulunmasını istedi. Belirlenen takvim çerçevesinde görevlendirilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleri, parti teşkilatları ve seçmenlerden gelen soruları da yanıtlayacaklar.

ÇIKARA DAYALI BAKMIYORUZ

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, bu adımların, 17 Mart’ta toplanan MHP’nin 14’üncü Büyük Kurultayı’nda kabul edilen yeni programdaki ilkelerin parçası olduğunu vurgulayarak özetle şunları söyledi: “Siyasette hiçbir kişi ya da partiyle kategorik anlamda çözülemeyecek bir sorun bulunmamaktadır. Sayın Genel Başkanımız Cumhur İttifakı’nın derin ve kapsamlı tutumuna uygun olarak DEM sıralarına giderek elini uzattı. Bu iyi niyetli adım bir fotoğraf üzerinden birçok eleştiriye maruz kaldı. Ancak bu yaklaşımı yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yeni anayasa için bir cephe genişletme çabası olarak değerlendirenler durumu yanlış anlamaktadır. Uzatılan el milli birlik ve kardeşlik mesajını taşımaktadır. İlk Meclis’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Genel Başkanımızın aydınlatıcı sözlerinin bir yansımasıdır. Bu el ‘Türkiye partisi olun, teröre karşı durun’ çağrısını dile getirmektedir.

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GÜNÜ KURTARMA PEŞİNDE DEĞİLİZ

Ana teması milli yükseliş iradesi olan parti programımızda uzlaşma hem kavram hem de fikir olarak ön plandadır. Sayın Genel Başkanımızın bu adımı aciz veya zaaf işareti değil, aksine devletin büyüklüğünün göstergesi, MHP’nin de kendisine güveninin nişanesidir, mekânın sahibinin kim olduğunun hatırlatılmasıdır. İlkeli ve tutarlı siyasi anlayışımızın gereğini yapıyoruz. Siyasetimiz yalan ya da günü kurtarma peşinde değildir.”