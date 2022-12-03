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Bahçeli'nin acı günü! Kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Devlet Bahçeli#Ahmet Fettahlıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 13:40

Gaziantep'te, dün gece meydana gelen trafik kazasında Ahmet Fettahlıoğlu (66) ile Fadime Sevimli (62) yaşamını yitirdi. Ahmet Fettahlıoğlu'nu n MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni olduğu ortaya çıktı.

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Kaza, dün gece, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aileyi barıştırmaya giden, aralarında Devlet Bahçeli'nin kuzeni, geçmiş dönemde MHP Hasanbeyli İlçe Başkanlığı yapan Ahmet Fettahlıoğlu'nun da bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı yöne giden Orhan Sarı'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

Bahçelinin acı günü Kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kazada, otomobildeki Ahmet Fettahlıoğlu ile Fadime Sevimli (62) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bahçelinin acı günü Kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

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Yaralıların tedavileri sürerken, Fettahlıoğlu ile Sevimli'nin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

Bahçelinin acı günü Kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
Fadime Sevimli / Ahmet Ahmet Fettahlıoğlu

TIR şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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