Bahçelievler'eski sevgili dehşeti

Haberin Devamı

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında, 27 yaşındaki Özbekistan uyruklu Zarnigov R. eski sevgilisi olduğu belirtilen Tayfun A. (39) tarafından iddiaya göre zorla götürülmek istendi. Zarnigov R. gitmek istemeyince sokakta tartışma başladı. İkili arasındaki tartışma sürerken Tayfun A. belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Kadın, bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanarak, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zarnigov R.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kaçan Tayfun A.'nın arandığı bildirildi.

Saldırgan Tayfun A.'nın 'Kasten yaralama, yağma, tehdit, şantaj, hakaret, mala zarar verme, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma' suçlarından 10 suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan Zarnigov R.'nin de şantaj ve tehditten suç kaydı olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

"ARKADAN 3 EL ATEŞ ETTİ VE KAÇTI"

Görgü tanıklarından Fuat Çakır, "Kadınla konuşarak geldi, o sırada tartışıyorlardı. Silahı çıkardı, arkasından kadına 3 el ateş etti. Daha sonra 2 el de arabaya ateş açtı ve kaçtı" dedi.

Esnaf Hava Tonyalı ise "Bir kadının saldırıya uğradığını söylediler, daha önce burada hiç böyle bir olay olmamıştı" diye konuştu. Bir diğer esnaf Erdem Alioğlu ise "Akşam biz kapattıktan sonra olmuş. Biz sadece bekçileri ve polisleri gördük" dedi.