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Bahçelievler'deki otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı! Dehşete düşüren anlar

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Bahçelievler#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 17:58

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün kaldırıma çıkıp durağa girmesiyle 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şoför ise 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

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Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada kaldırıma çıkan otobüs, başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, minibüse çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Sefer B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Bahçelievlerdeki otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı Dehşete düşüren anlar

"GÖZLERİM KARARDI"

Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli Sefer B., "Araç benim değil, ben şoför olarak çalışıyorum. Biz ilk yolcuyu sabah 05.50'de alıyoruz. Saat 21.30'da mesaim bitiyor. Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz. Ben tansiyon hastasıyım dün de ilaç almamıştım. Kaza anını hatırlamıyorum, olay öncesinde gözlerim karardı, olay yaşandıktan sonra kendime geldim. Kesinlikle uyumadım, yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

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Ayrıca otobüsteki bir yolcu tanık olarak dinlendi. Tanığın ifadesinde, "Ben şoför Bey uyuyor musun? diye sordum. O cevap vermedi, esnedi. Ben arkaya geçtiğimde kaza gerçekleşti" dedi.

Bahçelievlerdeki otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı Dehşete düşüren anlar

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Otobüsün çarptığı minibüs şoförü de şüpheli Sefer B.'den şikâyetçi oldu. Savcının, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievlerdeki otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı Dehşete düşüren anlar

OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yolcuların uyuduğunu öne sürdüğü şoförün gözlerinin kapandığı ve kazayla irkilerek başını kaldırdığı görülüyor. Şoför aracı kontrol etmeye çalışırken bu sırada yolcuların panik yaşadığı görülüyor.

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Bahçelievlerdeki otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı Dehşete düşüren anlar

OTOBÜSÜNÜN DURAĞA GİRDİĞİ KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gelen otobüsün durmayarak durağa girdiği ve minibüse çarparak durduğu görülüyor.

Bahçelievlerdeki otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı Dehşete düşüren anlar

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#İSTANBUL#Bahçelievler#Trafik

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