Bahçelievler'deki dehşet! Eski eşini bıçaklayarak öldürmüştü... Katil zanlısının otelden çıkış görüntüleri ortaya çıktı

#Bahçelievler#Kadın Cinayeti#Yonca Kölge
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 15:17

İstanbul Bahçelievler'de eski eşi Yonca Kölge'yi (28) otel odasında bıçaklayarak öldüren Salih B. ve ona yardım ettiği tespit edilen 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin eski eşini öldürdükten sonra otelden çıkış görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 3 Mart Cuma günü 19.25 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan Salih B. İle Yonca Kölge resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.

YAKINI İHBARDA BULUNDU

Diğer yandan Yonca Kölge'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge'nin cansız bedenini buldu. Odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin bıçaklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışmalarının ardından, Kölge'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından abisi ve kardeşine teslim edilen kadının cenazesi pazar günü öğlen namazı sonrası İstanbul'da toprağa verildi.

4 SAAT 25 DAKİKA ODADA KALDI SONRA KAÇTI

Yonca Kölge ile otele giriş yapan ve yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına çıkış yapan Yonca'nın 3 yıl önce boşandığı Salih B. olduğu ortaya çıktı. 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Yonca'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü. Burada çıkan tartışmanın ardından ise Salih B. Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda cinayeti işlediği tespit edilen eski koca Salih B. ile birlikte kendisine yardım ettikleri tespit edilen Burhan B. ve Mehmet B.'yi yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN CİNAYETİN ARDINDAN OTELDEN ÇIKIŞI KAMERADA

Şüpheli Salih B. 'nin cinayetin ardından otelden çıktı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

