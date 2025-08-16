Bahçelievler'deki cinayet... İstanbul Havalimanı’nda yakalanan şüpheliler tutuklandı

Haberin Devamı

Olay, 10 Ağustos'ta Yenibosna Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Somali uyruklu Abdırısak Hassan Adan'ın yanına yaklaşan otomobilden ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Adan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıya karıştığı tespit edilen şüphelilerden Umut K. (20) ve Umut K.Ç. (22), İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Abdülkadir A.K. (32), İ.A. (17) ve R.P. (20) de gözaltına alındı.

Haberin Devamı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut K., Umut K.Ç. ve Abdülkadir A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)