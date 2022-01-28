Bahçelievler'de zincir market şubesinde korkutan yangın

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Yangın saat 09.40 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki zincir market şubesinin bulunduğu iş merkezinde çıktı. 3 katlı iş merkezinin zemin katında bulunan zincir marketin elektrik hattında çıkan yangın nedeniyle kısa sürede market içini yoğun duman kapladı. O anda markette bulunan müşteri ve çalışanlar hemen dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Bina içindeki yoğun duman da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken market bir süreliğine hizmete kapatıldı.