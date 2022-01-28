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Bahçelievler'de zincir market şubesinde korkutan yangın

#Istanbul#Bahçelievler#Yangın
Bahçelievlerde zincir market şubesinde korkutan yangın

Bahçelievler'de zincir market şubesinin elektrik hattında çıkan yangın paniğe neden oldu. Marketin içini kaplayan yoğun duman nedeniyle müşteri ve çalışanlar hemen bina dışına çıktı.

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Yangın saat 09.40 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki zincir market şubesinin bulunduğu iş merkezinde çıktı. 3 katlı iş merkezinin zemin katında bulunan zincir marketin elektrik hattında çıkan yangın nedeniyle kısa sürede market içini yoğun duman kapladı. O anda markette bulunan müşteri ve çalışanlar hemen dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Bina içindeki yoğun duman da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken market bir süreliğine hizmete kapatıldı.

 

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