Bahçelievler'de yıkılan binanın zarar verdiği yan bina sakinleri: Hayatımız tehlikede

Apartman yöneticisi Hatice Yılmaz, "Bizim hayatımız tehlikede. Kaç gündür uyumuyoruz. Her yer çatladı, patladı. Burada bir sürü kişi yaşıyor. Eşim 80 yaşında. İkimiz de kanser hastasıyız dışarı çıkamıyoruz, ama çıkmak zorunda kalıyoruz. Bugün içeri girdik yani. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bina demek ki çürük. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

"BEŞİK GİBİ SALLANIYOR"

Apartman sakini Güler Çorluoğlu, "Yan bina yıkılırken nasıl oldu bilmiyoruz. Sesten sonra dışarıya kaçtık. Geldik ki duvar bu hale geldi. Evlere giremiyoruz. 3 gündür dışardayız. Çalışmalar durunca girip ihtiyaçları giderip, dışarı çıkıyoruz. Beşik gibi sallanıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Müteahhit, 'Anlaşın yapalım' diyor. Bu akşam bir karar verilecek. Apartmanda 10 daire 2 iş yeri var" ifadelerini kullandı.

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