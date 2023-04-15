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Bahçelievler'de yıkılan binanın bitişiğindeki 2 bina için de yıkım süreci başladı

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#Bahçelievler#Bina#Yıkım
Bahçelievlerde yıkılan binanın bitişiğindeki 2 bina için de yıkım süreci başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 14:05

Bahçelievler'de kolonlarının patlamasının ardından yıkımı başlayan 6 katlı Şahin Apartmanı'nın bitişiğindeki 2 binanın da akıbeti belli oldu. Yıkım sürecine giren iki apartmanda eşya tahliyesi için 1 hafta süre verildi.

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Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi'nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı'nın kolonlarının patladığı tespit edilmişti. Yapılan tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alınan apartmanda dün yıkım çalışmaları başladı. Şahin Apartmanı'nın yıkım çalışmaları bugün de devam ederken bitişiğindeki 5'er katlı Yılmaz ve Sevilya apartmanlarının durumu netleşti.

1977 yılında inşa edilen Sevilya Apartmanı ile 1995 yılında inşa edilen Yılmaz Apartmanı sakinlerine eşyalarını tahliye etmek için 1 hafta süre verildi. Toplam 24 daire ve 4 dükkanın bulunduğu 2 apartmanın karot testleri yapıldıktan sonra yıkım süreci başlayacak. Eşyalarını taşıyan bina sakini Coşkun Dönmezler, "Saat 4'ten sonra yıkım kararı gelecek boşaltın dediler. Yıkılacak yani bina biz de boşaltıyoruz" diye konuştu.

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#Bahçelievler#Bina#Yıkım

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