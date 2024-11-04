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Bahçelievler'de uyuşturucu tartışması korkunç sonla bitti

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#İSTANBUL#Sakarya#Cinayet
Bahçelievlerde uyuşturucu tartışması korkunç sonla bitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 10:47

İstanbul Bahçelievler’de iddiaya göre uyuşturucu alışverişi sırasında iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammed Karaoğlu'nu (56) bıçaklayarak öldüren şüpheli Murat Ç.(52) polis tarafından yakalandı. Şüpheli ifadesinde olayda kullandığı bıçağı hatırlamadığı bir yere attığını da belirtti.

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Olay, Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesinde 1 Kasım Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasınsa uyuşturucu alışveriş sırasında kavga çıktı. Kavga eden 2 kişiden biri ağır yaralanırken, bıçaklı olduğu belirlenen saldırgan olay yerinden kaçtı.Harekete geçen polis ekipleri olay yerine gittiklerinde Muhammed K.'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda çevredeki bir iş yeri kamerasının olay anını kaydettiği belirlendi. Görüntülerde 2 kişinin önce sokakta konuştuğu bir süre sonra de tartışmaya başladığı görülüyor.İkili arasında başlayan arbede sırasında, şüphelinin Muhammed Karaoğlu'na bıçakla saldırdığı ve olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor.

ŞÜPHELİ SAKARYA'DA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayın ardından Sakarya’ya kaçtığı belirlenen şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Murat Ç.’yi gözaltına aldı. Diğer yandan, Murat Ç.’yi kendi aracıyla Sakarya’ya götürdüğü öğrenilen T.Y. de (44) yakalandı.

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Bahçelievlerde uyuşturucu tartışması korkunç sonla bitti

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İstanbul’a getirilen şüpheli Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı. Şüpheli olay günü uyuşturucu almak için Muhammed Karaoğlu ile buluştuğunu iddia etti. Uyuşturucu alışverişi sırasında aralarında küfürleşme yaşandığını söyleyen şüpheli Murat Ç., Karaoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti.

Diğer şüpheli T.Y.’nin ise, Murat Ç.’yi kendisine zarar vermesinden korktuğu için Sakarya’ya götürdüğünü söylediği öğrenildi.Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)

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#İSTANBUL#Sakarya#Cinayet

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