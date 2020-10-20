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Buse PEHLİVAN - DHA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Bahçelievler'de üvey babasını öldüren şüpheli yakalandı

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Bahçelievler'de üvey babasını öldüren şüpheli yakalandı
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Bahçelievler'de 45 yaşındaki üvey babasını silahla öldürdüğü iddia edilen 19 yaşındaki Haydar M. K. Beyoğlu'nda yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunan kuaför dükkanının önünde meydana geldi. İddiaya göre, burada yumurta satan Yusuf Cemal Sezgin (45), Haydar M. K. ile tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Haydar M. K. yanında getirdiği silahla Sezgin'e ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Cemal Sezgin'in öldüğü belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin yaptığı incelemeler sonucu şüpheli Beyoğlu'nda yakalandı. Şüphelinin ifadesinde cinayeti ailevi nedenlerden dolayı işlediğini söyleyerek, olayı kabul ettiği öğrenildi. Yusuf Cemal Sezgin'in annesinin dini nikahlı eşi olduğu daha önce aynı işi yaptıkları belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Haydar M. K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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