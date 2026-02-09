×
Bahçelievler'de trafikte makas attığı anlar sanal medyada yayınlana 2 sürücü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bahçelievler#Makas#Tarfik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 12:19

Bahçelievler'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücü, görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan sürücülere toplam 14 bin 121 lira ceza yazıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sanal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

TRAFİĞİ TEHLİYE DÜŞÜRDÜLER

Yapılan incelemelerde, 7 Şubat'ta gece saatlerinde Bahçelievler D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde iki sürücünün makas atarak ilerlediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

ERTESİ GÜN KISKIVRAK YAKALANDILAR

Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen sürücüler E.A. (23) ile O.B.F. (25), 8 Şubat'ta polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'makas atmak', 'yakın takip' ve 'saygısız araç kullanmak' maddelerinden toplam 14 bin 121 lira ceza yazıldı. Öte yandan, şüpheli sürücüler hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

