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Bahçelievler'de taciz şüphelisinin evini taşladılar

#Istanbul#Bahçelievler#Taciz
Bahçelievlerde taciz şüphelisinin evini taşladılar

Bahçelievler'de, yoldan geçen kadını taciz ettiği ileri sürülen şüphelinin evi mahalleli tarafından taşlandı. Olayın ardından psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüpheli, yakınları tarafından hastaneye yatırıldı.

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Olay, iki hafta önce, sabah saatlerinde, Şirinevler Mareşal Fevziçakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamdi isimli kişi, yoldan geçen kadına tacizde bulundu.

Bunu gören çevredekiler, tepki gösterdi. Evine giren şüpheli, balkondan aşağıya bakarak, tepki gösterenlere küfürler savurdu. Bunun üzerine çevredekiler, şüphelinin evini taşladı.

Balkonun camları kırıldıktan sonra taş atanlar dağıldı. Şüphelinin, olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

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#Istanbul#Bahçelievler#Taciz

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