Bahçelievler'de silahlı saldırı kamerada: Defalarca ateş açtılar

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Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Şimşek Sokak bir iş yerine dakikalarca süren silahlı saldırı düzenlendi.Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, şüphelilerin saldırısı esnasında olay yerinde bulunan bir polis memuru, şüphelilere karşılık verdi. Polisle çatışan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Yapılan saldırı sonucunda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kurşunlar sokakta bulunan bazı iş yerlerine isabet etti. Sokakta 47 boş kovan bulunduğu kaydedildi.

Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.