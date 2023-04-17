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Bahçelievler'de silahlı saldırı kamerada: Defalarca ateş açtılar

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#Istanbul#Bahçelievler#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 09:53

İstanbul Bahçelievler’de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. düzenlenen silahlı saldırı kameraya yansıdı. Olay yerinde bulunan polisle çatışan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

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Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Şimşek Sokak bir iş yerine dakikalarca süren silahlı saldırı düzenlendi.Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, şüphelilerin saldırısı esnasında olay yerinde bulunan bir polis memuru, şüphelilere karşılık verdi. Polisle çatışan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Yapılan saldırı sonucunda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kurşunlar sokakta bulunan bazı iş yerlerine isabet etti. Sokakta 47 boş kovan bulunduğu kaydedildi. 

Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

 

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#Istanbul#Bahçelievler#Silahlı Saldırı

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