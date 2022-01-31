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Bahçelievler'de şaşırtan görüntü! Dik şekilde asılı kaldı

#Kaza#Otomobil#Bahçelievler
Bahçelievlerde şaşırtan görüntü Dik şekilde asılı kaldı

Bahçelievler'de gece saatlerinde bir sokakta seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptıktan sonra ters dönerek başka bir ticari aracın üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil dik bir şekilde asılı kalırken, sürücü olduğu iddia edilen alkollü bir kişi ve yanındaki yolcu gözaltına alındı.

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Kaza Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. 34 SK 3916 plakalı otomobili kullandığı iddia edilen Emrah Y. isimli bir kişi, Akasya Sokak'ta seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle önce park halindeki iki araca çarptı. Daha sonrada otomobil ters dönerek park halindeki 34 DS 2208 plakalı başka bir ticari aracın üzerine devrilerek, dik bir şekilde asılı kaldı. Sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve beraberindeki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bahçelievlerde şaşırtan görüntü Dik şekilde asılı kaldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası dik bir şekilde asılı kalan otomobilde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Emrah Y. isimli kişinin 1.60 promil alkollü olduğunu tespit etti. Polis ekipleri de sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. 

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

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Bahçelievlerde şaşırtan görüntü Dik şekilde asılı kaldı

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#Kaza#Otomobil#Bahçelievler

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