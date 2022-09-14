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Bahçelievler'de polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı

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#İstanbul#Bahçelievler#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 14:50

Bahçelievler'de polis memurunun evine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen Barış G.(28) yakalandı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

 

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Bahçelievler'de 26 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda polis memuru Serkan K.'nin evinde hırsızlık meydana geldi. Hırsızlar polis memuru Serkan K.'nın evinde bulunan kimlik sorgulama cihazı ile oyun konsolu, elektrik süpürgesi, kol saatleri, fön makinesi ve uydu alıcıyı alarak kaçtı. 

KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Polis memurunun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İki kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin kaçarlarken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Polis bu görüntüleri kullanarak kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Barış G.'yi önceki gün düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı. 

SABIKALI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Barış G.'nin daha önceden 22 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sonucu şüphelinin iki motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlığa katılan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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#İstanbul#Bahçelievler#Hırsızlık

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