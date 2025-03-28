Bahçelievler'de park halindeki 5 araç yandı; O anlar kamerada

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Yangın, saat 03.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bu sırada yangın büyüyerek yanında park halinde bulunan 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 hafif ticari araca sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araçlara müdahale ederken mahalle sakinleri panik yaşadı. Ekiplerin çalışmasıyla yanan araçlar söndürüldü. Yangın sonrası araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, araçların yakınında bulunan bir binanın pencerelerinde de hasar oluştuğu görüldü.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yanan araçlardan yükselen alevler mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki araçlardan alevlerin yükseldiği mahalle sakinlerinin ise panik yaşadığı görülüyor.

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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.